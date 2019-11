Alvino a CN24: "Avrei voluto vedere Insigne ad Anfield, magari nel settore ospiti! Mi aspetto Maksimovic al posto di Di Lorenzo"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sulle frequente di CalcioNapoli24 TV, canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto dichiarato:

"A me piace che un capitano sia sempre sulla plancia di comando, mi piace un capitano che sia sempre accanto ai suoi compagni. Sono legato alla figura di capitano-bandiera, figura che nel corso degli anni si è persa. Lorenzo Insigne è fuori dai giochi per l'infortunio. Noi ci dobbiamo attenere ai fatti, se alimentiamo pettegolezzi creiamo malumore che non aiuta il Napoli in questo momento di difficoltà. La realtà ci dice questo, a me sarebbe piaicuto che Lorenzo fosse ad Anfield, magari nel settore ospiti addirittura. Mi sarebbe piaciuto vederlo da semplice tifoso. L'importante è che venerdì, durante l'incontro con De Laurentiis, sia presente e faccia sentire la propria voce. Stasera mi aspetto un Napoli con carattere. Tra Liverpool e Napoli ad Anfield c'è una differenza abissale, quello che stanno facendo i Reds è sotto gli occhi di tutti. Il Napoli non è in buona condizione mentale, corre il rischio di prendere l'imbarcata. Spero che Ancelotti mandi in campo chi se la sente davvero. A me piace Elmas, mi piacerebbe vederlo in campo. Mi aspetto Maksimovic basso al posto di Di Lorenzo. Fabian Ruiz? Non lo so se ci sarà, per me giocano Elmas, Allan e Zielinski".