Alessandro Altobelli: “Se il Napoli aveva a disposizione un attaccante forte - e ce l’aveva, ovvero Osimhen - a quest’ora dov’era? Per me Osimhen è un grande attaccante, ma in due anni ti fa 10 partite. Al Napoli ha dato poco. Io sono dell’idea che il Napoli deve prendere un grande attaccante. Se il Napoli avesse Vlahovic sarebbe in testa alla classifica”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli