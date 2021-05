Altamura: "Osimhen mi ricorda Mbappé! Ora il Napoli gioca per lui"

Napoli notizie oggi. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marcello Altamura, giornalista. "Chi mi ricorda Osimhen? A me viene il paragone con Mbappé, che è sicuramente più veloce e più tecnico. Adesso il Napoli gioca in funzione di questo ragazzo ed è cambiata la maniera di leggere i movimenti. Noi stiamo vedendo adesso l'idea del Napoli che aveva Gattuso in ritiro. Però per oltre 3 mesi sono mancati Osimhen e Mertens, il Napoli ha avuto fuori una marea di calciatori".