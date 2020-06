Altafini: "Sarri-De Laurentiis? Basta con questa storia dei tradimenti. A Napoli torna sempre quando c'è un addio"

Jose Altafini, ex attaccante di Juventus e Napoli e oggi opinionista, ha parlato a Radio Sportiva:

"Non dico sia nel caos, ma sicuramente il Milan è in confusione. Non ha giocatori che cambiano il volto della squadra, da tempo prendono giocatorini, come ora questo Kalulu. Le parole di De Laurentiis su Sarri? È ora di finirla con questi tradimenti, cuore ingrato e via dicendo. Questo è un mestiere come gli altri, sono professionisti, a Napoli non può ritornare sempre questa storia ogni volta che c'è un addio".