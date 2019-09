Allegri: "Non sono pentito della scelta fatta con la Juve, rimasto un bel rapporto. L'Inter può vincere lo scudetto"

Notizie calcio. Dopo qualche mese di assenza, ritorna a parlare Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus con cinque scudetti consecutivi vinti. Invitato ad un evento di giovani industriali a Padova, Allegri si sofferma sulla sua avventura bianconera e sul rapporto con Andrea Agnelli.

"Assolutamente non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una pausa dopo cinque anni. Se penso a come è iniziata la nostra avventura a Vinovo, quando volavano ortaggi di ogni tipo, e a come è finita… di strada ne abbiamo fatta".

"Siamo stati insieme anche quest’estate, è rimasto un bel rapporto. Alla Juventus ho avuto la fortuna di vincere, prima con Marotta, poi senza di lui. Mi è rimasto tanto della Juventus, mi ha insegnato tanto come mi ha insegnato il Milan. Agnelli è giovane con grandi vedute europee, sta facendo tutto il possibile per migliorare il calcio italiano"

"Marotta ha fatto una squadra forte e ha preso un allenatore, Conte, facendo una scelta di peso. Può giocarsela per vincere lo scudetto. La Juve non l’ho guardata di nascosto ma normalmente, in tv. Ho visto un pezzetto della partita col Napoli, ma le ho viste tutte".



Su Cristiano Ronaldo: "La sua forza, come quella dei grandi, è a livello mentale. Adesso ha 34 anni e ha vinto Champions, Palloni d’Oro e un Europeo, però continua a darsi stimoli importanti che fanno la differenza. Per stare tanti anni a certi livelli la tecnica è fondamentale, ma la differenza la fanno testa e professionalità. Adesso nel calcio, come nella vita, c’è chi fa tre minuti e sembra un fenomeno, e la quotazione sale senza motivo. Poi passa una settimana e sparisce. I giovani vanno tutelati. Meglio allenatore un Ronaldo o un giovane di talento di oggi? Molto meglio Cristiano".