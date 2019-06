Allegri: "Consigli per Sarri alla Juventus? Assolutamente! Mi aspetto un bellissimo campionato e sarò curioso di vederlo"

Notizie aggiornate Juventus - Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport, in occasione di un evento dell’Adidas:

“Consigli per Sarri alla Juventus? Assolutamente. Non sono cose che mi riguardano più adesso. Mi riguardano solo... le mie vacanze. Detto questo, mi aspetto come tutti gli anni un bellissimo campionato e sarò curioso di vederlo. La mia decisione di prendermi un anno sabbatico è molto semplice da spiegare: sono senza squadra e devo star fermo. Tutto qua... Ora mi aspetta una bella vacanza. Il movimento femminile sta crescendo e questo aspetto è molto importante per il nostro calcio in generale. Bisogna essere fiduciosi per il futuro e non avere addosso troppa negatività per ciò che viene fatto in Italia: siamo quattro volte campioni del mondo e questo vuol dire che non abbiamo sbagliato sempre tutto... Non scimmiottiamo gli altri: ognuno ha le sue tradizioni e noi dobbiamo mantenere le nostre. Anzi, difenderle”