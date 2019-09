Allan: "Penso di aver bisogno di segnare più gol, mi aiuterebbe a crescere! Io terzino? Al Vasco dissi una cosa al mio allenatore..."

Direttamente dal ritiro della nazionale del Brasile, che stanotte ha giocato contro il Perù, il centrocampista del Napoli Allan ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Penso di aver bisogno di segnare più gol. Gioco molte partite, aiuto a centrocampo anche nella fase difensiva, ma segno pochi gol in stagione. Penso che migliorare quest’aspetto mi aiuterebbe a crescere professionalmente. Io da terzino con Tite? E’ un ruolo che ho già ricoperto ai tempi del Vasco dissi al mio allenatore di allora, Ricardo Gomes, che se aveva bisogno di me anche in quel ruolo sarei stato disponibile”