Djamel Belmadi, ct della nazionale dell’Algeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza sul terzino sinistro del Napoli Faouzi Ghoulam:

“La sua non convocazione? Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non era pronto, vuole approfittare della pausa estiva per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Per me non c’è una croce nera sul suo futuro in nazionale, ma dipenderà anche dalle sue scelte: vedremo”