Alessandro Melli: "Con il cambio di allenatore spesso scatta qualcosa, l'impatto iniziale è positivo"

Notizie calcio Napoli - Alessandro Melli, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Parma arriva alla gara di domani con il morale alto ed una classifica ottima mentre il Napoli ci arriva con qualche problema e l’avvicendamento in panchina. Con il cambio allenatore spesso scatta qualcosa a livello di motivazioni e di gruppo, viene rimesso tutto in gioco. L’impatto iniziale è positivo talvolta, poi però va supportato nel tempo. La novità dura una o due settimane, poi svanisce”.