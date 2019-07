Albiol saluta Napoli: "Sei anni incredibili, i tifosi mi hanno fatto sentire a casa! Porterò tutti nel cuore, tornerò per festeggiare lo Scudetto!"

Raul Albiol è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono sentito come a casa e ringrazio tutti i tifosi napoletani per quello che mi hanno regalato. Ho vissuto annate fantastiche, è mancato solo il sogno scudetto ma sono sicuro che nei prossimi anni si possa realizzare. Mi aspetto un grande futuro per il napoli, abbiamo sfiorato il tricolore andando a vincere a Torino ma c'è un grande allentaore sulla panchina partenopea e, ripeto, sono sicuro che nei prossimi anni riusciremo a vincere il campionato.

Sul ritorno in Spagna: "Non avrei lasciato Napoli per nessun altro posto, il Villarreal mi seguiva da due anni ed alla fine ho deciso di tornare a casa. I tifosi azzurri però mi hanno dato tanto affetto sin dal primo giorno e non posso che ringraziarli per tutto quello che hanno dimostrato a me ed alla mia famiglia.

Sul prossimo campionato: "Sono sicuro che anche quest'anno sarà lotta con la Juventus. Ancelotti conosce meglio la squadra e con i rinforzi che arriveranno sarà un Napoli ancora più forte".

Su Sarri alla Juventus: "Nel calcio non mi sorprende niente, è stata una scelta fatta dal mister perchè la riteneva la migliore. Sicuramente i tifosi del Napoli non lo accoglieranno bene ma sono scelte di vita".

Su Manolas e James Rodriguez: "Ogni giocatore che arriva deve essere di un buon livello per migliorare la squadra. E' ovvio che il Napoli deve puntare a profili del genere se vuole migliorare ancora"

Su Fabian: "Ha grandissime qualità, con la testa sulle spalle. Ha dimostrato di essere fortissimo ed ha tutto per diventare un calciatore di livello mondiale. Il Napoli ha fatto sicuramente un grande affare acquistandolo lo scorso anno. Ancelotti è l'uomo giusto per lui"



In chiusura un altro saluto ai tifosi: "Lasciare Napoli è stata dura per tutto l'affetto dimostrato. Non è mai facile cambiare ma era arrivato il momento. Grazie ancora a tutti per questi incredibili anni passati insieme. Spero di tornare a Napoli per festeggiare insieme alla città lo Scudetto. Grazie di cuore alla città di Napoli per l'affetto mostrato alla mia famiglia. Grazie anche alla società, il presidente, i mister ed i miei compagni per tutte le emozioni. Ricorderò sempre Napoli e la porterò nel cuore"