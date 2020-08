Albarella: "Partite ogni tre giorni per tutta la prossima stagione, fondamentale confermare le cinque sostituzioni!"

Ultime notizie calcio Napoli - Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Un tempo per vedere il pallone in ritiro bisognava aspettare diversi giorni mentre adesso si parte subito con il calciare la palla. Quest’anno serve un tipo di lavoro molto particolare. C’è pochissimo tempo a disposizione per inserire i nuovi calciatori. Oltre al fatto che c’è meno tempo tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva, bisogna considerare che tra pochi giorni diversi calciatori andranno via con le Nazionali ed inoltre molti dei convocati non sanno ancora se resteranno oppure no. Oggi è importante mantenere la resistenza del motore. Per me è fondamentale confermare i cinque cambi anche nella prossima stagione, ho contato che potrebbero esserci 60 partite nella prossima stagione per alcune squadre contando tutti gli impegni. Chi fa le coppe gioca per tutto l'anno ogni tre giorni”.