Albania, Reja: "Vedo Hysaj in fiducia, sta facendo bene con Gattuso! Ieri Napoli eccezionale nel primo tempo, poi..."

Ultime notizie calcio Napoli - Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nel primo tempo il Napoli è stato eccezionale. Mi sono perso i primi dieci minuti del secondo tempo e quando sono tornato ho visto che era sotto per 2-0. L’Atalanta però quando spinge ha delle certezze e fa paura. Avevo consigliato a De Laurentiis di prendere Gasperini ma poi non se ne è fatto nulla. Quando facevo io la difesa a tre venivo indicato come un difensivista, mentre se lo fanno Gasperini e Conte sono degli innovatori (ride, ndr). Gattuso è entrato nella testa dei calciatori che prima non erano squadra. Ora anche chi non gioca o gioca poco risulta essere determinante. Il campionato non è ancora finito, il Napoli potrà ancora dire la sua. Ha dato fiducia anche a Hysaj e sta facendo buone prestazioni sia a sinistra che a destra, a me interessa che giochi. Mi farebbe piacere vederlo rinnovare con gli azzurri. Kumbulla? Avevo parlato con Giuntoli dicendogli di seguirlo, infatti era tutto chiuso. Poi è saltato tutto perché il calciatore voleva valutare. Kessie è un bel trattore, ricorda Gattuso ma ha anche una buona tecnica ed ha tempi di inserimento. Fa anche dei gol, sarebbe un bel colpo per il Napoli”.