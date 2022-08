Akatugba a CN24: "Ho dato del clown a De Laurentiis, ma ho realizzato una cosa. Osimhen può rinnovare! Bayern Monaco? Ecco la verità"

News Napoli calcio. Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Akatugba averva apostrofato duramente De Laurentiis dopo le sue parole sui giocatori africani. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"All'inizio ero curioso delle sue parole e gli ho dato del clown. Poi ho capito che lui ragiona da businessman, ma ciò che non mi è piaciuto è stato l'atteggiamento. Nessuno si lamenta dei giocatori sudamericani in Coppa America, quindi perchè bisognerebbe avere un atteggiamento differente per i calciatori africani?".

Sullo spostare la Coppa d'Africa: "Ci sono possibilità di disputarla anche al termine della stagione, magari in alcune zone precise del continente dove fa meno caldo. Ad oggi ci sono tanti interessi economici radicati affinchè si disputi in inverno, qundi per questo è complicato pensare ad uno spostamento. Tutto il calcio è un discorso di soldi, anche il Napoli vuole ovviamente tutelare il suo investimento su Osimhen".

Proprio su Osimhen aggiunge: "Interessamento del Bayern Monaco? Non posso confermare, ciò che posso dire è che al momento il Bayern non può affrontare la spesa di 100 milioni che chiede De Laurentiis".

Sulla querelle legale tra Osimhen ed il cognato: "E' una vicenda molto controversa. Osita Okolo non ha prestato dei soldi a Victor e ciò che chiede riguarda la commissione nell'operazione Lille-Napoli. Osita chiede 4 milioni di commissione ed all'epoca gliene arrivò solo una parte, ora chiede la restante parte. Lui dice di aver prestato questi soldi ad Osimhen, ma non è così".

Sul rinnovo di Anguissa ed Osimhen: "Dalle mie notizie sono positivo sul rinnovo di Victor con il Napoli, così come per Anguissa che a Napoli ha trovato la svolta della sua carriera e dovrebbe rinnovare il contratto".