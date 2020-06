AIC, Tommasi dopo le dimissioni: "Non c'era unione, serve voce univoca"

Ultimissime Napoli - "Oggi con le dimissioni dalla carica di consigliere e Presidente dell'AIC si chiude per me un percorso iniziato con l'ingresso nel Consiglio Direttivo nel lontano 1999. Non è stato per nulla semplice nel 2011 prendere il testimone da Sergio Campana, dopo 43 anni di storia. I momenti complicati sono stati tanti e ne siamo usciti con l'unione e il gioco di squadra": così Damiano Tommasi nella nota in cui annuncia le dimissioni dall'Aic. "La nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca - prosegue - Nell'ultimo periodo non è stato sempre così e per questo è bene che non ci siano divergenze all'interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti"