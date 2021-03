Aldo Agroppi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso non ha colpe, vedo Koulibaly che ora è tornato un top, ma all’inizio se non era al meglio di certo non era colpa di Gattuso. E’ stato detto di tutto a Gattuso, bisogna avere rispetto”.