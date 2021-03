Agroppi: "Basta con questi attacchi a Gattuso! Koulibaly primo responsabile del pari di Sassuolo. Mario Rui? Deve ringraziare di essere nel Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli - Aldo Agroppi, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Basta con questo tiro al bersaglio verso Gattuso! Il pareggio con il Sassuolo nasce un po’ prima, da una ingenuità di Koulibaly. Un calciatore del genere come fa, sopra di 2-0, a farsi espellere per doppio giallo? E’ lui il primo colpevole, non è stato un buon professionista. E’ irriconoscibile quest’anno. A venti secondi dalla fine della partita hai il possesso e non sai gestirlo? Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità! Sono errori individuali. Pensate ai calciatori che c'erano a Napoli: Higuain, Cavani... Quest'anno non hai mai avuto Mertens e c'è Petagna che si impegna tanto ma non è certamente paragonabile a quelli citati prima. Ho letto che Mario Rui si è infastidito con Gattuso ma lui deve ringraziare tutti i giorni i dirigenti del Napoli che lo fanno giocare lì! Non è un giocatore da Napoli”.