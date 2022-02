Agostinelli a CN24: "Il calcio è cambiato, i tifosi hanno perso interesse. Sono sorpreso dalle lamentele da Napoli per questa stagione"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La realtà è che i tifosi hanno perso interesse per il calcio, prima c'erano muraglie di gente e ora il calcio è cambiato ovunque anche a causa della pandemia e delle tv. Rimanco perplesso però che i tifosi del Napoli non sono soddisfatti del campionato. Il Napoli è nella lotta Champions, solo loro possono perdere una delle prime quattro posizioni".