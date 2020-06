Adeyemi, l'intermediario: "Napoli? La considero una grandissima piazza: grandi club lo cercano, vorremmo restare un altro anno al Salisburgo per crescere" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Marco De Marchi, intermediario in Italia di Karim David Adeyemi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" su un suo possibile trasferimento al Napoli.

Calciomercato: Adeyemi-Napoli, le ultime notizie

"E' una ripresa surreale perchè manca la parte più importante e mi riferisco ai tifosi. La mia preoccupazione era vedere una condizione fisica accettabile da parte di tutte le squadre dopo tre mesi di stop. Resta per me un'incognita questo aspetto perchè giocare ogni tre giorni dopo un periodo lungo di stop non è il massimo. Adeyemi? E' il classico talento che ha riscosso grande attenzione a livello europeo. Può ricoprire tutti i ruoli in attacco. So che l'agente sta parlando con club di grande livello tra cui c'è il Barcellona. Riteniamo sia importante restare un altro anno nel Salisburgo per poter continuare a crescere, ma nel mondo del calcio molte cose possono cambiare. Napoli? Prematuro dirlo, vogliamo abbia un percorso di crescita giusto. Considero Napoli una grandissima piazza"