Addio Allan? Cronache di Napoli: ha estimatori in Italia e all'esterno, dopo l'ultima da titolare scappò via senza salutare Gattuso

Calciomercato Napoli - Il Napoli è partito alla carica per Veretout ma tutto dipende da Allan, come racconta Cronache di Napoli:

"Il brasiliano è in lista di sbarco, ha giocato l’ultima da titolare il 18 gennaio con la Fiorentina: sostituito, scappò via correndo negli spogliatoi, non salutò nessuno, neppure Gattuso. Allan ha estimatori in Italia (l’Inter) e all’estero (l’Everton di Ancelotti). E proprio con la cessione, il Napoli conta di finanziare l’operazione Veretout. Il club è deciso a compiere una vera e propria rifondazione in vista della prossima stagione"