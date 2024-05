Adani: "Vi rendete conto del disastro fatto a Napoli da ADL? Adesso Allegri o Gasperini, vi spiego il motivo"

Lele Adani a La Fiera del Calcio ha parlato del Napoli così:

"Ragazzi vi rendete conto cosa è successo a Napoli? Chi è subentrato a Garcia ha fatto pure peggio. Mazzarri e Calzona hanno avuto una media di 1,25 punti a partita. Conosco sia Mazzarri che Calzona ed hanno metodologie diverse. A Napoli hanno gettato via un possibile ciclo e mi prendo ancora gli sfottò per quelle frasi. Mi dispiace per i napoletani che adoro. Il Napoli lo hanno tolto alla gente e lo hanno buttato nel cesso.

Non arrivare tra le prime quattro sembrava assurdo, ma non entrare nelle prime otto è pazzesco. Con Spalletti vinceva il collettivo. Mi dispiace per i tifosi azzurri, ma ADL ha buttato tutto via. A livello imprenditoriale non ci si può dire nulla, ma per quanto riguarda la società ti devi affidare a gente di calcio. Il grande sceglie i collaboratori giusti e li difende, De Laurentiis non l’ha fatto anzi… è sceso anche in campo d’allenamento. Ormai una società ha 20 membri, non puoi stare solo.

Nuovo allenatore? Se per rifondare ADL sceglierà Allegri, è perché l’ex Juventus è un aziendalista. Attenzione anche a Gasperini, che se vince l’Europa League potrebbe andar via dall’Atalanta. A me piacerebbe molto a Napoli".