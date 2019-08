Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il rigore concesso dall'arbitro è assurdo, non ho mai visto assegnare un rigore in questo modo, è Mertens che calpesta il piede del giocatore della Fiorentina, il difensore viola ha anche cercato di tirare il piede indietro per evitarlo di colpire. Non riesco a capire come sia possibile concedere un rigore del genere".