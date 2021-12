Adani: "Napoli, defezioni importanti nel momento decisivo. Anguissa viene in Italia e fa la differenza, ma al Fulham..."

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale di Paolo Bargiggia.

Scendiamo in Europa League. Né Lazio né Napoli qualificate come prime nel loro girone …

"Il calcio italiano non è più d’élite, ma non lo scopriamo certo oggi. Per competere abbiamo bisogno di idee, ritmo e positività. Ingredienti per colmare il gap. Il Napoli inoltre è arrivato alle partite decisive sempre con defezioni importanti, non dimentichiamolo. Certo, anche io mi aspettavo i partenopei primi nel loro girone e non secondi dietro allo Spartak Mosca, ma non va dimenticata nemmeno la presenza del Leicester nel raggruppamento. Non era facile. Stesso discorso per la Lazio: ok, è arrivata seconda dietro il Galatasaray, ma ha eliminato il Marsiglia!

Il problema del nostro calcio ma più in generale del nostro Paese è proprio questo: siamo molto chiusi. In un’epoca in cui se schiacci un pulsante puoi vedere tutti i campionati, comunque non riusciamo a renderci conto della crescita di squadre e calciatori degli altri campionati. E’ difficilissimo giocare a Lille, a Marsiglia, a Lipsia, a Leicester. Non sono squadrette. Faccio un esempio: Zambo Anguissa, che retrocede col Fulham nella Premier, viene in Italia e fa la differenza. Ecco perché dobbiamo seguire l’esempio dell’Atalanta e ripartire dal gioco e dalle idee".