Adani: "Contro il Barcellona il Napoli ha subito un'ingiustizia sul gol di Lenglet, ma c'è un rammarico. Osimhen? Acquisto valido"

Napoli - Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Contro il Napoli è stata la miglior prestazione del Barcellona di Sétien grazie ad un fenomeno come Messi che ha preso per mano tutta la squadra. Devo però dire che il Napoli ha subito un'ingiustizia sul gol di Lenlget perché quello è fallo. Nel secondo tempo ho visto un bel Napoli costringendo gli avversari ad abbassarsi nella proprio della metà campo. Per me il Napoli esce a testa alta, ma c'è il rammarico sui troppi regali concessi ai catalani. Osimhen? Oltre alla forza fisica ha attitudine anche a creare spazi. Sarà un acquisto valido"