Adailton, ex calciatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il calcio deve fermarsi, in questo fine settimana abbiamo visto le partite a porte chiuse e sembra quasi impossibile giocare, per me perdono tutti. Dobbiamo stare a casa per evitare il contagio e la diffusione del virus"