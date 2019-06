Accordo Chiesa-Juve, Della Valle: "I contratti li faccio rispettare, resterà con noi ancora un altro anno"

Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina, ha ceduto ieri con suo fratello Andrea il club viola dopo 17 anni all'italo-americano Rocco Commisso. L'ormai ex patron Diego, in una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, rassicura i tifosi della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa, che nei gironi scorsi secondo Sky Sport aveva raggiunto l'accordo per un contratto di cinque anni con la Juventus: "Chiesa deve restare e resterà almeno un altro anno. Io i contratti li rispetto e li faccio rispettare, Chiesa è centrale nel progetto Fiorentina sviluppato da Commisso. Lui non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina".