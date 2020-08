Abruzzo, l'ass. al Turismo a CN24: "Ritiro Napoli? Solo gli accreditati varcheranno la zona rossa! Faremo bella figura, ci sarà una sorpresa..."

Calciomercato Napoli¬†- Mauro Febbo, assessore alle attivit√† produttive, turismo, cultura e spettacolo della Regione¬†Abruzzo, √® intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‚ÄėCalcio Napoli 24 Live‚Äô trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del¬†Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

‚ÄúIl Napoli in Abruzzo? Messaggi positivi, le richieste alberghiere stanno riscuotendo grande successo: la presenza turistica invernale dei napoletani era gi√† forte, lo √® anche adesso. Da domani si inizia a fare sul serio, aspettiamo gli arrivi del pomeriggio. Le misure di sicurezza? Ci sono delle norme da rispettare, dobbiamo essere attenti e vigilare: la Prefettura con le forze dell‚Äôordine hanno stabilito il perimetro di una zona rossa, da valicare solo se accreditati, mentre per il resto ci sar√† sorveglianza su tutto il territorio. Protocolli da attuare in caso di emergenza? Gi√† abbiamo delle ordinanze specifiche, integrative a quella del governo: avevamo lavorato in sinergia gi√† con le forze dell‚Äôordine, il Napoli ha messo a disposizione i mezzi per regolamentare gli accrediti. Ci sar√† obbligo di mascherina e distanziamento, cos√¨ come il divieto di assembramenti: ci saranno controlli alle attivit√† commerciali, anche queste ultime dovranno far rispettare le regole. Non vogliamo che da un evento importante per il Napoli e per l‚ÄôAbruzzo ci si ritrovi in qualcos‚Äôaltro: con l‚Äôaiuto dei tifosi ci riusciremo. Coronavirus? Io credo che i cittadini saranno attenti, faremo bella figura noi come Abruzzo ed il Napoli. Sorprese in vista? Il sindaco di Castel di Sangro me ne ha accennata una, √® un argomento di folklore che appartiene anche all‚ÄôAbruzzo‚ÄĚ