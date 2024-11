Torino-Napoli, Sky anticipa le formazioni: Neres ancora in panchina

Torino-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A. Gli azzurri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo casalingo contro la Roma mentre il Toro dovrà fare i conti con la contestazione sugli spalti. Sky Sport anticipa le probabili formazioni del match con le scelte di Conte e Vanoli.

Torino Napoli probabili formazioni

Vanoli dovrebbe puntare ancora sulla coppia Adams-Sanabria, anche se scalpita Njie; in difesa sono sicuri del posto Coco e Masina, mentre Walukiewicz è in vantaggio per chiudere il terzetto; sugli esterni si candidano Pedersen e Vojvoda. Conte pare intenzionato a confermare il blocco degli 11 fedelissimi anche per la trasferta di Torino: al centro dell'attacco ci sarà Lukaku, con Politano e Kvara ai lati; in cabina di regia toccherà a Lobotka; a sinistra, sulla fase difensiva, spazio ancora a Olivera.

Ecco le probabili formazioni di Torino Napoli secondo Sky Sport:

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli