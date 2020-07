SERIE A - Genoa-Spal, le formazioni ufficiali: Nicola opta per il tridente, Di Biagio con Floccari e Petagna

Partita da dentro o fuori per il Genoa di Davide Nicola che non potrà fallire nella sfida delle 17.15 contro la SPAL, per non rischiare di perdere altro terreno dalla zona salvezza. Il tecnico del Grifone sceglie l'attacco pesante con Iago Falque, Pandev e Pinamonti in avanti. Dall'altra parte gli estensi non hanno niente da perdere e proveranno il tutto per tutto. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Cassata, Schone, Behrami; Iago Falque, Pandev; Pinamonti.

SPAL (4-3-2-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Strefezza; Floccari, Petagna.