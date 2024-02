Sassuolo-Napoli, probabili formazioni: Calzona verso il turnover, tre ballottaggi per gli azzurri

Napoli - Si scende in campo per il recupero della 21esima giornata di campionato di Serie A e ci sarà Sassuolo-Napoli che vale tanto per la classifica delle due squadre in lotta per obiettivi differenti. Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli di Serie A.

Gli azzurri di Calzona vogliono subito rispondere alla beffa finale di Cagliari, con il nuovo allenatore del Napoli che cerca la prima vittoria sulla panchina partenopea. Situazione complessa anche in casa Sassuolo con l'esonero di Dionisi e l'arrivo di Bigica a guidare i neroverdi.

Sassuolo-Napoli probabili formazioni

SASSUOLO - L'esonero di Dionisi ha portato alla scelta di promuovere Emiliano Bigica in panchina (prima allenava la Primavera). Si ripartirà dal 4-2-3-1, con Viti unico assente certo come confermato dal tecnico in conferenza: in porta ci sarà Consigli, mentre in difesa spazio a Pedersen e Doig sulle fasce, con Ferrari sicuro di un posto e Tressoldi in dubbio (da valutare Erlic o l'esordio di Kumbullla, entrambi non al meglio) per completare il reparto. In mezzo al campo mancherà lo squalificato Boloca che sarà rimpiazzato da Lipani e Matheus Henrique. In avanti Berardi non è ancora al meglio ma potrebbe strappare una convocazione in extremis: sulla destra si va verso la conferma di Volpato che è in ballottaggio con Bajrami e Castillejo, con Thorstvedt e Laurentiè alle spalle di Pinamonti (favorito su Defrel).

NAPOLI - Calzona conferma il 4-3-3, ma rispetto a Cagliari è pronto a varare il turnover (anche in ottica della Juventus). Il tecnico azzurro vuole risposte dai suoi calciatori e potrebbe decidere di lascare fuori chi è apparso più "appannato" in Sardegna (al netto degli errori di alcuni singoli). In porta Meret è favorito su Gollini, mentre tornerà capitan Di Lorenzo dopo la squalifica. Dal 1' si dovrebbe rivedere anche Mario Rui, mentre in difesa Natan è favorito su Ostigard e Juan Jesus per affiancare Rrahmani. In mediana le certezze sono Anguissa e Lobotka, mentre sarà out l'infortunato Cajuste: per una maglia da titolare il favorito è Traorè su Zielinski. In attacco scalpita Lindstrom, ma il vero ballottaggio è tra Raspadori e Politano (ancora out Ngonge) per completare il reparto con Kvaratskhelia e Osimhen.

(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Lipani, M. Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All: Bigica. SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (Ostigard), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè (Zielinski); Raspadori (Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona.