Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni Sky: Calzona esclude Meret e lancia Gollini, Natan e Cajuste!

Ultime notizie Serie A - È tempo di recuperare Sassuolo-Napoli, è tempo di scelte per Calzona e Bigica, all'esordio sulla panchina degli emiliani. Dopo il pareggio arrivato sul campo del Cagliari, il Napoli si prepara per tornare in campo. Gli azzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium nel recupero della 21ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma alle 18:00 di domani, mercoledì 28 febbraio.

Formazioni Sassuolo-Napoli: le ultime notizie

E allora alla vigilia di Sassuolo-Napoli andiamo a scoprire le ultimissime notizie di formazione con le possibili scelte di Bigica e Calzona per il match da SKY Sport:

SASSUOLO - Dopo l’esonero di Dionisi la guida tecnica della squadra è stata affidata a Bigica, che confermerà il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. La difesa a quattro dovrebbe essere composta da Erlic e Ferrari centrali con Pederesen a destra e Viti, schierato terzino sinistro. In mezzo al campo ancora una volta la coppia Lipani–Matheus Henrique. Sulla trequarti campo, con molta probabilità, agiranno Berardi (al ritorno dopo l’infortunio) e Laurienté sulle fasce, con Thorstvedt al centro dietro Pinamonti unica punta.

NAPOLI - Una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite. Sono questi i numeri del Napoli in campionato. Gli azzurri al momento si trovano al nono posto a quota trentasette punti in classifica. Per il match contro il Sassuolo Calzona confermerà ancora il 4-3-3. In porta Gollini, mentre la difesa a quattro sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Cajuste. Il tridente offensivo invece sarà composto da Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Victor Osimhen al centro.

Probabili formazioni Sassuolo Napoli 2024

Probabili formazioni Sassuolo Napoli

Ecco allora di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Lipani, M. Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All: Bigica.

Dove vedere in tv e in streaming Sassuolo-Napoli

Ma dove vederla in diretta tv e in live streaming? Il match tra Sassuolo e Napoli, valido per la ventunesima giornata di Serie A in programma alle 18 di mercoledì 28 febbraio, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.