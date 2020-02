Probabili formazioni Napoli-Torino, Repubblica: Insigne confermato, tornano Milik e Politano! In dubbio Elmas, Lobotka e Allan. Sorpresa Ghoulam

Ultimissime calcio Napoli- Dries Mertens non recupera per la sfida con il Torino. Come riportato da Repubblica, al suo posto ci sarà Milik. Queste le probabili formazioni Napoli-Torino de la Repubblica in vista del match di Serie A.

Callejon può riposare, al suo Posto ancora spazio a Matteo Politano. Milik torna, confermato, invece, Insigne. I dubbi principali ci sono in mediana. Demme è apparso stanco nelle ultime esibizioni, quindi non è da escludere la candidatura di Lobotka. Gattuso sta pensando anche a Elmas, in ballottaggio con Fabian, tra i più impiegati nell’ultimo periodo. C’è anche l’opzione Allan, subentrato al San Paolo anche contro il Barcellona e a caccia di una maglia da titolare. Va verso la conferma Zielinski. Possibili novità anche in difesa. Hysaj dovrebbe giocare dal primo minuto. Gattuso deve decidere se far rifiatare Di Lorenzo o Rui. Confermata la coppia centrale Manolas- Maksimovic, Koulibaly non recupera neanche per il Torino. attuso dovrebbe dare una chance in corso d’opera anche a Ghoulam: il terzino sta migliorando l’intensità nel corso degli allenamenti. La condizione è in crescita, quindi non è escluso che possa avere spazio nel secondo tempo. Ghoulam non gioca una partita dallo scorso ottobre: partì titolare contro il Torino (nello 0-0 del match d’andata) e vorrebbe riprendere il discorso proprio contro i granata.