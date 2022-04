Probabili formazioni Napoli-Roma: Mertens con Osimhen, tre big esclusi

Secondo le ultime notizie di Napoli Roma, ci sono diversi ballottaggi aperti per i due allenatori con diverse sorprese di formazioni. Svelate le possibili scelte con le formazioni Napoli Roma di Serie A.

Probabili formazioni Napoli Roma

Le ultimissime sulle notizie Napoli Roma di Serie A. Si scende in campo con la 33eseima giornata. Probabili formazioni Napoli Roma, diverse novità di scelte di formazione per i due allenatori. Una sfida molto importante quella del Derby del Sole dove gli azzurri lottano per lo scudetto e i giallorossi per una posizione in Europa. Si sogna anche la Champions League ora. Napoli Roma, le probabili formazioni per Spalletti e Mourinho.

Probabili formazioni Napoli-Roma

Formazioni Napoli Roma

Fatti fuori Fabian, Zielinski e Politano nel Napoli. Confermato Zanoli per l'assenza dell'infortunato Di Lorenzo. Pochi dubbi per Mourinho. Queste le possibili formazioni Napoli Roma:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insige; Osimhen. All. Spalletti.

Indisponibili: Di Lorenzo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mhkitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Indisponibili -.

33esima giornata Serie A