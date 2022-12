Formazioni Napoli-Lille: Villarreal già archiviato, si cerca la rivincita per i tifosi contro Fonseca e Ounas

Il Napolitorna a giocare in casa dopo pochi giorni dalla sconfitta con il Villarreal di Quique Setien. Una partita dove gli azzurri dovranno dare tutto perché è l'ultima partita in vista della ripresa della stagione. Bisognerà mettere minuti nelle gambe e ritrovare al meglio l'intesa di squadra.

Napoli-Lille: Spalletti contro Fonseca

L'amichevole Napoli-Lille di mercoledì 21 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona è una partita di grande livello che gli azzurri cercano di affrontare nel migliore dei modi per ritrovarsi e ritrovare la vittoria. E' il giorno delle rivincite, perché Ounas vorrà dire la sua con il Lille contro il suo passato Napoli e dimostrare agli azzurri e Spalletti di essere da un top club.

Allo stesso tempo, dopo la sconfitta col Villarreal, il Napoli vuole rialzarsi e vuole farlo al meglio, ancor di più se di fronte c'è l'ex allenatore della Roma Fonseca che ha sconfitto il Napoli più volte in passato. Impossibile dimenticare quell'eliminazione in Champions League degli azzurri contro il suo Shakhtar Donetsk e la sua comparsa in conferenza stampa negli abiti di Zorro.

probabili formazioni napoli lille

Probabili formazioni Napoli-Lille

Queste le probabili formazioni di Napoli-Lille:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakite, Djalo, Fonte, Ismaily; Gomes Angel , Andre; Bamba, Cabella, Gomes Andre; Virginius. Allenatore: Paulo Fonseca.

Napoli Lille: dove vederla

Scopri come e dove vedere Napoli Lille in Tv e streaming. Dove si vede Napoli Lille in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su DAZN e SKY a pagamento (pay per view). La partita Napoli Lille si vede su Dazn e si giocherà mercoledì 21 dicembre alle ore 20:30.