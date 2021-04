Probabili formazioni Napoli-Inter: scelto il terzino sinistro e Osimhen come punta, Mertens 'insidia' Zielinski

Probabili formazioni Napoli-Inter. La SSC Napoli si avvicina alla 31esima giornata della nuova stagione di Serie A 2020/21, gli azzurri ospiteranno al Maradona l'Inter di Antonio Conte. Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca i tre punti per la lotta alla Champions League. L'Inter di Conte vuole continuare la striscia vincente di vittorie e ipotecare lo scudetto a Napoli.

Domenica 18 aprile 2021 ore 20:45 Napoli-Inter SKY

Napoli-Inter, le ultime notizie di formazione

IN CASA NAPOLI - Non recupera Ospina nel Napoli, dunque spazio a Meret. In difesa unico ballottaggio Mario Rui-Hysaj, sciolto nelle ultime ore a favore del portoghese: non ha pagato infatti la scelta Hysaj contro la Juventus. A centrocampo si è parlato di una possibile sorpresa Bakayoko, ma Demme è nettamente favorito. In attacco, invece, dovrebbe partire fuori Mertens, nonostante sia vivo il ballottaggio (l'unico) con Zielinski a supporto di Insigne, Osimhen e l'ex Politano, visto che Lozano è squalificato.

IN CASA INTER - Solo Kolarov e Vidal gli indisponibili di Conte che recupera Perisic, ma sulla sinistra dovrebbe giocare ancora una volta Darmian. Confermati tutti gli altri titolari, tranne che per Eriksen che è in ballottaggio con Sensi, ma pare il danese favorito. In avanti confermato il tandem Lautaro-Lukaku.

Napoli-Inter, Gattuso sfida Conte

Probabili formazioni Napoli-Inter

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: Lozano. Indisponibili: Ospina, Ghoulam.

Probabile formazione Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Squalificati: - . Indisponibili: Kolarov, Vidal.