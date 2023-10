Probabili formazioni Italia-Malta, Tmw: Spalletti punta su Raspadori, riposa Di Lorenzo

Aggiornamento di formazione della Nazionale in vista della sfida contro Malta di sabato. Nell'allenamento di oggi Luciano Spalletti ha provato il tridente formato da Berardi, Raspadori, nel ruolo di centravanti, e Moise Kean, a sinistra. A centrocampo spazio a Barella, Locatelli e uno tra Tonali e Frattesi, che sono in ballottaggio per la terza maglia, mentre in difesa Di Lorenzo si è allenato con il resto della squadra ma al momento il favorito è Matteo Darmian, con Dimarco sull'out mancino e Mancini e Bastoni come coppia centrale.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi/Tonali; Berardi, Raspadori, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.