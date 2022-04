Probabili formazioni Empoli-Napoli: Zielinski e Mertens ancora in panchina, sorpresa in difesa

Domani è il giorno di Empoli Napoli, arrivano le ultime notizie riguardo le probabili formazioni. Ci sono diversi ballottaggi aperti per i due allenatori con diverse sorprese di formazioni. Svelate le possibili scelte riguardo le formazioni Empoli Napoli di Serie A.

Probabili formazioni Empoli Napoli

Le ultimissime sull formazioni di Empoli Napoli di Serie A. Si scende in campo con la 34eseima giornata. Probabili formazioni Empoli Napoli, con diverse novità di scelte per i due allenatori Andreazzoli e Spalletti. Una sfida molto importante per i toscani che non vincono proprio dalla gara d'andata contro il Napoli. Gli azzurri, invece, non possono perdere altri punti se sognano lo scudetto. Empoli Napoli, le probabili formazioni di Andreazzoli Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Indisponibili: Marchizza, Tonelli, Haas. Squalificati - .

NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Indisponibili: Elmas, Lobotka, Di Lorenzo. Squalificati: Koulibaly.

34esima giornata Serie A