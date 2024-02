Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Calzona cambia, la scelta su Osimhen, Zielinski e Traore

Napoli - Si scende in campo con la 26esima giornata di campionato di Serie A e ci sarà Cagliari-Napoli che vale tanto per la classifica delle due squadre in lotta per obiettivi differenti. Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli di Serie A.

Osimhen e Calzona

La prima partita di campionato di Calzona con il Napoli e scenderà a Cagliari contro mister Ranieri per una sfida molto importante, come saranno importanti le scelte di formazioni di Cagliari-Napoli.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Si va verso la conferma di Lapadula e Luvumbo per il Cagliari di Ranieri, coppia d'attacco rifornita dall'ex Gaetano. In regia torna Prati, ballottaggio sugli esterni in difesa: Di Pardo favorito su Zappa, Augello si gioca il posto con Azzi. Out gli indisponibili Shomurodov, Oristanio, Sulemana, Mancosu e Hatzidiakos.

Dopo la Champions, esordio in campionato per Calzona sulla panchina del Napoli che recupera Osimhen dopo il leggero attacco febbrile. Sarà affiancato da Politano e Kvaratskhelia. In mezzo si rivede Traoré al posto di Cajuste, ma attenzione anche a Zielinski: è in evoluzione il suo nuovo coinvolgimento in squadra. Dietro Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, Olivera favorito su Mario Rui.