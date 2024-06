Probabile formazione Italia, ultimissime Sky: Spalletti stravolge tutto | FOTO

Ultimissime Euro 2024 - Probabile formazione Italia nella prossima partita valida per gli Ottavi Europei contro la Svizzera. Luciano Spalletti pronto a cambiare tutto, con diversi ballottaggi in piedi.

Formazioni Sky, le probabili scelte dell'Italia

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle probabili formazioni Svizzera-Italia con i possibili cambiamenti del ct Spalletti per la prossima partita:

Questo la probabile formazione emersa dalle prove fatte in allenamento: difesa a 4. Un ballottaggio in difesa: se Bastoni non dovesse recuperare dalla febbre pronto Buongiorno. Con Dimarco non al massimo, nell'allenamento il Ct oltre a Darmian ha provato anche Cambiaso a sinistra. Stessa cosa in attacco con El Shaarawy e Zaccagni provati a sinistra.