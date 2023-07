Napoli-SPAL, le probabili formazioni: 'due squadre' per Rudi Garcia, tornano i BIG!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - È tempo di probabili formazioni per Napoli-SPAL, con il secondo test amichevole del nuovo allenatore dei partenopei, Rudi Garcia. La gara è prevista alle ore 18 di domani, lunedì 24 luglio. E sarà in onda su Sky Sport Calcio, Sky Go, in streaming su NOW TV e in chiaro gratis sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito (TV8.it). Già sold out intanto la Ski.it Arena di Carciato per SSC Napoli-SPAL (quasi duemila posti).

Probabili formazioni Napoli-SPAL

Ma quali saranno le scelte di formazione di Rudi Garcia per Napoli-SPAL? Partiamo col dirvi che oggi ha lavorato solo parzialmente in gruppo Juan Jesus ma non ha preso parte alla partitella. Difficile che venga rischiato domani nel test match, per questo è plausibile che possa iniziare con la coppia Rrahmani-Ostigard. Ma di fatto Rudi Garcia ha già annunciato che schiererà due squadre da 45', vista la condizione fisica attuale della squadra. Ed oggi nella partitella dell'allenamento pomeridiano ha provato due squadre, con l'assenza di Jesus:

squadra Blu (4-3-3): Gollini/Idasiak; Zanoli, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Coli Saco, Demme, Zielinski; Raspadori, Simeone, Lozano/Zerbin.

squadra Gialla (4-3-3): Meret/Contini; Di Lorenzo, Folorunsho, Obaretin, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia/Zedadka.

Ma la notizia è che a differenza di Napoli-Anaune Val di Non in campo ci andranno i big: tutti i nazionali a disposizione, da Osimhen a Kvaratskhelia, da Lobotka ad Anguissa. Con gli azzurri che si alterneranno fra primo e secondo tempo con due squadre rivoluzionate al 45' da Rudi Garcia.

Dall'altro lato la SPAL di Di Carlo con il terzino sinistro Tripaldelli che negli anni scorsi è stato anche accostato al Napoli più volte: la squadra di Ferrara è una formazione ambiziosa, lo dimostra il mix di giovani e giocatori più esperti che sta mettendo in piedi. In mezzo al campo c’è Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo e che piace alla dirigenza partenopea, mentre in attacco agirà Antenucci, prelevato dopo l’esperienza al Bari. Sono 28 i calciatori a disposizione di mister Mimmo Di Carlo, con 15 giocatori su 28 totali che hanno disputato almeno una stagione nel vivaio della SPAL. Una squadra molto giovane, dove sono solo quattro i calciatori in gruppo che hanno più di 26 anni: Alfonso, Meccariello, La Mantia e Antenucci.

SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

SPAL: Alfonso; Dickman, Arena, Peda, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Murgia; Orfei, Antenucci, D'Orazio. Allenatore: Di Carlo