Sky - Napoli-Spal, massiccio turnover per Gattuso: 7 cambi rispetto al Verona

Napoli-Spal, ultimissime notizie. Manca poco alla sfida di stasera: le squadre scendono in campo allo stadio San Paolo di Fuorigrotta alle ore 19:30, ma non è chiaro ancora quale sarà la formazione scelta da Gattuso. Di sicuro ci si aspettano tanti cambi rispetto alla sfida con il Verona.

Napoli-Spal, probabili formazioni

Sarà un Napoli nel segno del turnover quello che affronterà la SPAL tra qualche ora: 7 dovrebbero essere i cambi rispetto all’ultima partita. In porta ci sarà Meret, difesa con Manolas al posto di Koulibaly. A centrocampo torneranno titolari Fabian, Lobotka ed Elmas. In avanti ci saranno Insigne, Mertens e Callejon.

Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport.

Confermato dunque il cambio in porta, con Ospina che torna in panchina. Non partirà titolare nemmeno Milik, sebbene nelle ultime ore fosse stata avanzata l'ipotesi di un po' di riposo per Dries Mertens.