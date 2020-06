Dove vedere Napoli-SPAL in diretta tv, Sky o Dazn? Si gioca domenica alle 19:30

Napoli SPAL TV - Napoli SPAL Serie A, dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso affronta alla 28a giornata di Serie A la SPAL di Di Biagio. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su Sky Sport, niente DAZN. Campionato Serie A, tra le partite Serie A spunta Napoli SPAL. Napoli SPAL diretta Tv.

Napoli Spal

Napoli SPAL SKY

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS – LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 15.00 BRESCIA – GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 15.00 CAGLIARI – TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 12.30 LAZIO – FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN – ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE – ATALANTA SKY

28/06/2020 Domenica 21.45 PARMA – INTER SKY

Napoli SPAL Serie A

Dove vedere Napoli SPAL in Tv

Napoli SPAL - Dove si vede Napoli SPAL? La gara tra Napoli e SPAL sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN.. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Calendario Serie A

Napoli SPAL streaming, dove vederla

Gratis - Dove guardare in streaming Napoli SPAL? La partita di Serie A è possibile seguire il match anche in streaming su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming

28/06 ore 19.30 Napoli-SPAL (SKY SPORT)

dove vedere Napoli SPAL