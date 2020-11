Napoli-Milan, probabili formazioni SKY: Mertens 'alla Osimhen', c'è Bakayoko! Tre attaccanti dietro Dries

Probabili formazioni Napoli-Milan - E' la partita del cuore di Gennaro Gattuso, anche se siamo sicuri che dal fischio d'inizio in poi non ci sarà nessuno spazio per i sentimentalismi. Il Napoli ospita il Milan al San Paolo alle ore 20.45, con la possibilità, in caso di vittoria, di agganciare proprio i rossoneri in vetta alla classifica.

Napoli-Milan, le ultimissime di formazione: Gattuso col 4-2-3-1 'pesante'

Gianluca Di Marzio, giornalista SKY, scrive sul sito ufficiale:

Basta questo per capire l'importanza di una gara, che gli azzurri dovranno affrontare però senza Victor Osimhen, tornato infortunato dagli impegni con la propria nazionale. Gattuso però non sembra intenzionato a ridurre il peso offensivo della propria squadra, con Mertens che tornerà nell'antico ruolo di prima punta e Lozano che potrebbe essere impiegato da trequartista centrale: sugli esterni spazio a Politano e Insigne. Pochi dubbi negli altri reparti, con Bakayoko che ha recuperato e si prenderà quindi la maglia da titolare e Mario Rui favorito per il ruolo di terzino sinistro.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All.Gattuso