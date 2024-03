Napoli-Juventus, due ballottaggi: Juan Jesus di nuovo in vantaggio su Ostigard!

Domenica sera c'è Napoli-Juventus, prossima partita di Serie A. A tal proposito, oggi il quotidiano La Repubblica anticipa le probabili scelte di Francesco Calzona per la formazione da schierare allo stadio Maradona.

Napoli-Juventus

Ultime notizie. Tra le novità principali introdotte da Calzona, c'è quella di Leo Skiri Ostigard, che ha ben figurato contro il Sassuolo. Secondo Repubblica, in Napoli-Juventus è aperto il ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus per il ruolo di difensore centrale contro la Juventus, con il brasiliano che però sembra in vantaggio sul norvegese. L'altro ballottaggio è sulla corsia di sinistra, tra Mario Rui e Mathias Olivera, ma Calzona scioglierà i dubbi nelle prossime ore.

Il Napoli subisce almeno un gol da sei partite di fila: Verona, Milan, Genoa, Barcellona, Cagliari e Sassuolo. Ora l'obiettivo di Calzona è rendere efficace la fase difensiva.