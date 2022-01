Koulibaly: "Il PSG in passato mi ha cercato, il Napoli ha deciso di tenermi e questo dimostra l'amore che hanno per me"

Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli attualmente positivo al Coronavirus ed in ritiro con la Nazionale senegalese per la Coppa d'Africa, in una intervista a Canal+ ha parlato dell'interesse nei suoi confronti da parte del PSG:

"Sì, è vero. Ho discusso con tutti. Col PSG ed anche con altri club. Non mi piace molto parlarne, preferisco giocare a calcio. Ma è vero che c’è stato un interesse. Il Napoli ha deciso di tenermi, e questo dimostra l’amore che prova per me. Sono contento anche dell’amore che i tifosi hanno per me. E dunque continuerò a lavorare per far bene, migliorare le mie prestazioni ed essere uno dei migliori difensori del mondo".