Genoa-Napoli, le probabili formazioni: nessun dubbio per Gilardino, Garcia verso due cambi rispetto alla Lazio

Mister Gilardino dovrebbe confermare la stessa formazione schierata contro il Torino. Malinovskyi ha smaltito un piccolo infortunio e partirà titolare sulla trequarti insieme a Gundmundsson a sostegno di Retegui.

Due potrebbero essere, invece, i cambi di Garcia rispetto alla sconfitta contro la Lazio. Politano ha smaltito il fastidio muscolare accusato in Nazionale ma partirà della panchina. In ballottaggio Lindstrom e Elmas per una maglia da titolare con il macedone leggermente in vantaggio. Si accomoderà in panchina anche Olivera reduce dalla unga trasferta per rispondere alla convocazione della sua Uruguay, sarà Mario Rui ad agire come esterno sinistro

Rudi Garcia sulla panchina del Napoli

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-2-1) Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia