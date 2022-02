Venezia-Napoli, le probabili formazioni: un solo dubbio per Zanetti, Spalletti ritrova Insigne e Osimhen dal primo minuto

Paolo Zanetti ha solo un dubbio a centrocampo. Con l'infortunio di Vacca, saranno Fiordilino e Ullmann a giocarsi un posto in cabina di regia. Confermatissimi Busio e Cuisance per gli altri due posti a centrocampo. In attacco Aramu dovrebbe giocare alle spalle di Okereke e Henry. I nuovi arrivi Nani e Nsame partiranno dalla panchina per subentrare presumibilmente a gara in corso.

Spalletti in conferenza stampa ha fatto intendere che non partiranno contemporaneamente dal primo minuto Osimhen e Mertens. L'allenatore azzurro vuole tenersi uno dei due a disposizione a gara in corsa, probabilmente il belga subentrerà nella ripresa. In porta ci sarà Meret con Ospina reduce dalla trasferta d'oltreoceano con la sua Colombia. In difesa le scelte continuano ad essere obbligate con Rrahmani e Juan Jesus centrali spalleggiati sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. Diga di centrocampo composta da Lobotka e Fabian a supporto della batteria dei trequartisti. Saranno Insigne, Zielinski e Politano ad agire alle spalle di Victor Osimhen.

Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Modolo, Svoboda, Tessmann, Kiyine, Crnigoj, Peretz, Ampadu, Nsame, Johnsen, Nani.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna