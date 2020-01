Coppa Italia, Napoli-Perugia: le formazioni ufficiali, Lozano e Llorente titolari! Cosmi va di 3-5-2

Formazioni ufficiali Napoli-Perugia Coppa Italia. Il Napoli in campo contro il Perugia per gli ottavi di finale di Coppa Italia, fischio d'inizio fissato alle ore 15 allo stadio San Paolo. Gattuso cercherà di dare spazio a chi ne ha avuto meno come Lozano, Elmas e Llorente. Debutto difficile per Cosmi che cercherà di conquistare il passaggio del turno. Il prossimo avversario della vincente sarà una tra Lazio e Cremonese.

Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Lozano, Llorente, Insigne. A disposizione : Meret, Idasiak, Tonelli, Demme, Allan, Gaetano, Callejon, Younes, Milik

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello. A disposizione: Albertoni, Vicario, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri