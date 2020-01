Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: Demme e Lobotka titolari! Inzaghi spinge con Immobile-Caicedo

Formazioni Ufficiali Napoli Lazio. Il match Napoli Lazio si giocherà alle ore 20:45, il match vaido per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate in Serie Anelle scorse settimane allo Stadio Olimpico di Roma, con la vittoria dalla squadra allenata da Simone Inzaghi per 1-0. Formazioni Napoli Lazio, le due squadre si giocano l'accesso alla semifinale. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3) : Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. : Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Ruiz, Lozano, Leandrinho, Llorente. All.: Gennaro Ivan Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye. All.: Simone Inzaghi. Arbitro: Massa (sez. di Imperia) Assistenti: Mondin - Di Iorio IV uomo: Manganiello V.A.R.: Nasca A.V.A.R.: Costanzo

Premi F5 per aggiornare la pagina

Coppa Italia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.



Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo.

Coppa Italia

Coppa Italia, quarti di finale