Formazioni ufficiali Leicester-Napoli: Spalletti lancia Malcuit a sinistra e recupera Insigne! Rodgers tiene fuori Vardy e Maddison

Formazioni ufficiali Leicester Napoli. Il match Leicester-Napoli si giocherà alle ore 21:00 di giovedì e sarà valido per la prima giornata del calendario l'Europa League della nuova stagione. Formazioni Leicester Napoli, un match molto importante per entrambe le squadre che si sfidano in Inghilterra. Leicester Napoli formazioni, le scelti ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni Leicester Napoli, le scelte ufficiali

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Iheanacho, Barnes; Daka. A disposizione: Ward, Soyuncu, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Amartey, Choudhury, Ricardo Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas, Lookman.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli