Formazioni Sky, Napoli-Verona: due ballottaggi per Gattuso

Napoli- Sono due i dubbi di formzione per Rino Gattuso in vista della sfida di domani sera contro l'Hellas Verona. Infatti, secondo le ultime notizie ripoetate da Sky Sport, l'allenaore azzurro non ha ancora deciso in due zone di campo: centrocampo e attacco. Ballottaggio in mediana tra Demme-Bakayoko, al pari di quello sulla fascia destra tra Politano e Lozano. Il francese e l'ex Inter al momento risultano avanti.

Ultime formazioni Sky

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen